В Виннице открыли мемориальные доски двум Героям Советского Союза

Об этом сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ Винницкого городского совета.

Во время торжественного открытия мемориальных досок заместитель городского председателя Валентина Балицкая отметила: «Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить и почтить память выдающихся людей, с чьей славой, волей и подвигом была связана наша история. История состоит из подвигов отдельных людей, а их успех существует до тех пор, пока существует человеческая память. Это люди, которые принесли нам Великую Победу, и они заслуживают нашей памяти, почета и человеческой благодарности».

Сыщиков, который в 1940 году стал военным летчиком, за годы Великой Отечественной войны осуществил около 260 боевых вылетов, большинство из них ночью. В воздушных боях сбил один вражеский самолет, уничтожил 5 составов с горючим, 3 состава с боеприпасами, 10 точек зенитной артиллерии, 13 железнодорожных узлов и 5 водных переправ. 18 сентября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Николаю Сыщикову было присвоено звание Героя Советского Союза. Победу он встретил в Польше. В 1947 году его полк был передислоцирован в город Винница. Сыщиков принимал активное участие в общественной жизни города. Умер Герой Советского Союза 16 февраля 2012 года.

Бруй во время войны был командиром стрелкового батальона. Воевал на Юго-Западном, Воронежском и 1-ом Украинском фронтах. 6 раз был ранен в боях. 29 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Федору Брую было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В октябре 1944 года он был назначен военным комендантом города Винница. Умер 17 января 1982 года.