Киевская власть организовала бесплатные автобусы для киевлян в поминальные дни

«По поручению главы КГГА Александра Попова в нынешнем году мы впервые пускаем бесплатные экспрессы к удаленным кладбищам. 12 мая жители столицы смогут бесплатно проехать на Северное, Южное и Лесное кладбище. 14 мая бесплатный транспорт будет ездить к Байковому кладбищу. Всего на эти маршруты город выпускает 220 автобусов», - рассказал «Фактам» директор Департамента транспортной инфраструктуры Евгений Водовозов.

По его словам, бесплатными 12 мая будут маршруты №804е «Ст. метро «Лесная» – Северное кладбище», №740е «Ст. метро «Выставочный центр» – Южное кладбище», №77е «Ул. Курнатовского – Лесное кладбище». Также от станций метро «Петровка», «Оболонь», «Черниговская» и универсама «Позняки» к Лесному кладбищу будут курсировать бесплатные экспрессы. 14 мая бесплатно будут перевозить автобусы на маршрутах №29 «Ст. м «Печерская» - ул. Байковая» и №29к «Владимирский рынок - ул. Байковая».

Помимо этого, по распоряжению Александра Попова организовано движение малогабаритных автобусов по территории крупных кладбищ. Согласно информации КГГА, бесплатные перевозки по территориям кладбищ в нынешнем году будут организованы 12 и 15 мая. Киевлян льготных категорий будут подвозить малогабаритные микроавтобусы «Газель» и ПАЗ. По территории Северного, Южного и Лесного кладбища бесплатные перевозки будут осуществляться 12 мая, Городского кладбища – 12 и 15 мая. Интервал движения - 30 минут.