Миндоходов обеспокоено ростом махинаций при импорте

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«С начала года в экспертные подразделения Центрального таможенного управления лабораторных исследований и экспертной работы Миндоходов поступили 3,5 тыс. запросов на проведение исследований тех или иных товаров. Это на 24% больше аналогичного показателя 2012 года», - отметили в министерстве.

При этом почти в 3,7 раза выросло число экспертиз, которые назначаются в связи с выявленными нарушениями таможенных правил и попытками субъектов хозяйственной деятельности снизить таможенную стоимость той или иной партии товаров.

«В результате расследований в 711 случаях товары не отвечали заявленным в документах характеристикам, а это 22% от общего количества проведенных экспертиз», - подчеркнули в министерстве, добавив, что несоответствие, как правило, касалось импортных партий тканей, керамики, пищевых добавок.

Экономический эффект от использования экспертных выводов составил 11,4 млн грн, отметили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины с 14 февраля по распоряжению министра Александра Клименко проводит операцию «Госграница - 2013». Группы, сформированные из 268 работников налоговых и таможенных служб, проверяют правильность таможенного оформления товаров в пунктах пропуска через государственную границу в зонах действия Львовской, Ягодинской, Чопской и Южной таможен. В ближайшее время опыт этих таможенных служб будет распространен на все таможенные пункты страны. В рамках проведения операции министерство привлекло в бюджет 68,9 млн грн.