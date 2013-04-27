На завтра синоптики обещают дожди и грозы

Завтра в западных, северных и центральных областях Украины пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 28 апреля в западных, северных, Винницкой, днем и в Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях кратковременные дожди (ночью местами), грозы, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с, днем в западных и северных областях до 24 м/с.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, в восточных областях, Крыму и Карпатах местами 7-10° тепла; днем 23-28°, на побережье морей и крайнем западе страны 17-22°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 23-28°.

В столице завтра также пройдут кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем во время гроз шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.