Розы, высаженные во время субботника, немедленно стали красть

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

«Уже в первую ночь после высадки неизвестные выкопали 10 кустов роз. Следующей ночью исчезли еще шесть. Чтобы сохранить остальные цветы, розы будут охранять, а также пометят краской», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во время акции «За чистую окружающую среду» в городе было высажено 3 тысячи кустов роз (в том числе 1,5 тысячи – возле детского парка «Сказка»), которые областному центру подарило руководство одной из иностранных компаний и ее представительства в Сумах.

В целом, в течение трех лет от благотворителей город должен получить 10 тысяч кустов роз.