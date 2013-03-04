В Минэкономики заявляют, что программа активизации экономики повысит соцстандарты

Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов прогнозирует, что реализация Государственной программы активизации экономики позволит увеличить количество рабочих мест и модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство.

Об этом он сказал в эфире телеканала БТБ.

«Прежде всего, будут сохранены и увеличены рабочие места. Второй важный момент – будет проведена модернизация жилищного хозяйства, которую чувствует, понимает и знает каждый житель нашей страны. Но самое главное, за счет того, что будет расти ВВП, у нас будет увеличиваться экономический ресурс для повышения социальных стандартов для нашего населения», - сказал Прасолов.

Министр отметил, что отличие этой программы от всех аналогичных в реальности ее выполнения. «Я хочу подчеркнуть, что это именно реальная программа, вот те 23,9 млрд.гривен - реальные деньги, которые будут выделены из бюджета, они там заложены. Потому что раньше вот так было, что бюджет, грубо говоря, может потянуть 20-50 млрд., а потребности выписывались на 80-100 млрд. Мы хотим, чтобы эта программа начала выполняться конкретно, с конкретными результатами и чтобы эти результаты были понятными и видимыми для наших людей», - сказал он.