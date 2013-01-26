В киевском супермаркете возле кассы умер покупатель

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района Киева

По словам жены умершего мужчины, возле кассы в супермаркете ему внезапно стало плохо. По телефону «103» она вызвала скорую помощь, а один из посетителей супермаркета лично обратился за помощью к медицинским работникам поликлиники, которая расположена рядом. Медики из поликлиники по вызову для предоставления помощи в супермаркет не пришли, а специалисты скорой помощи, которые прибыли на место, уже констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, он умер в результате сердечного приступа.

Сведения об этом факте внесены в Единый реестр досудебных расследований ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляется прокуратурой Святошинского района Киева.