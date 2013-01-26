В АП говорят, что «уравниловка» не сделает украинцев богаче

"В мире нет такого абсолютного понятия, что же такое идеальное богатство. Его нет ни в одной стране. Но есть одно общее понимание: это не может быть уравниловка", - отметила она, сообщает ZN.UA.

"Уравниловку мы уже пережили. После 17-го года борьба с богатством привела к тому, что в противовес эффективному труду появились очереди и появился дефицит. Поэтому, мне кажется, все совершенно ясно – назад к уравниловке дороги нет", - пояснила И.Акимова.

"Мы должны выбрать, каким инструментом мы должны пользоваться. Я считаю, что этот инструмент - это не борьба с богатством, а этот инструмент - борьба с бедностью", - заявила И.Акимова.

При этом, на вопрос, не стоит ли олигарху Ринату Ахметову рассказать о необходимости борьбы с бедностью, она ответила: "Я не буду перечислять то, что он делает. Поверьте, его вложения в благотворительность очень большие".

Украина заняла 78-е место среди 80 лучших стран для рождения, согласно рейтингу журнала The Economist.