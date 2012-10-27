В Польше в списки избирателей включены 6,5 тыс. граждан Украины

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, представители избирательных комиссий, которые работают на созданных в Польше четырех участках в Варшаве, Кракове, Гданьске и Люблине, считают, что реально участие в голосовании могут принять от 10 до 17% избирателей, включенных в списки.

Больше всего избирателей включено в списке в Варшаве и в Кракове, где, по предварительным данным, имеют право голосовать более 2 тысяч избирателей. В Гданьске и в Люблине в списки внесены более 1,2 и 1,1 тысяч украинцев, соответственно.

По теме: Украинцы Италии опасаются срыва выборов за рубежом

Представитель пресс-службы Посольства Украины в Варшаве в комментарии УНИАН отметила значительную активность украинцев, которые раньше не состояли на консульском учете, но написали соответствующие заявления для включения в список избирателей накануне голосования, - до 22 октября этого года, как разрешало действующее законодательство.

"Такие заявления написали 300 человек. С учетом того, что на учете у нас состоят 1,8 тысяч человек, это свидетельствует о значительной активности. При этом из тех, кто состоит на учете, лишь единицы звонили, чтобы проверить, включены ли они в списки", - отметила собеседник агентства.

Представители консульств Украины в Кракове, Гданьске и Люблине, где будут размещены еще три избирательных участка, сообщили УНИАН, что также зафиксировали увеличение количества заявок от украинцев с просьбами стать на учет и относительно включения в списки избирателей.

"Только по последнему дню, когда это можно было еще сделать, мы получили 30 таких заявок", - сказал генконсул Украины в Люблине Владислав Каневский.

Он не стал прогнозировать, сколько украинцев может прийти голосовать в воскресенье, отметив лишь, что традиционно на парламентских выборах явка меньше, чем на президентских.

Консул в Гданьске Владимир Дубчак добавил, что в некоторые дни работники консульства получали по 10-15 звонков от украинцев, которые хотели узнать о том, что им нужно сделать для того, чтобы проголосовать.

"Некоторые из них приезжали, чтобы стать на учет из городов за 250-300 километров от Гданьска", - отметил он.

В то же время консул сказал, что консульский округ Гданьска занимает территорию 600 километров, отметив, что значительное расстояние все-таки стало препятствием для многих украинцев, которые сначала узнавали об условиях голосования, но не приехали, чтобы стать на учет.

По теме: Избирательные участки в России уже готовы к голосованию

Генконсул Украины в Кракове Виталий Максименко сообщил УНИАН, что консульство направило всем украинцам приглашения принять участие в голосовании и через средства массовой информации призвало граждан прийти на выборы.

"Результат будет виден по тому, сколько людей придет голосовать, но уже сейчас видим высокую активность: нам звонят, чтобы проверить, есть ли они в списках", - сказал он.

Представители консульств в Кракове, Гданьске и Люблине отметили, что свои фамилии в списки избирателей внесли около 50 человек, соответственно.

В Посольстве Украины в Варшаве агентству добавили, что журналисты смогут беспрепятственно находиться на избирательных участках на протяжении всего времени голосования, отметив, что для них также будут организованы специальные пресс-конференции.

Собеседник агентства заверила, что для голосования украинцев на выборах в воскресенье участка практически все готовы.

Справка УНИАН. По данным польской администрации по делам иностранцев, в 38-миллионной Польше в начале этого года право на легальное пребывание имели почти 30 тысяч граждан Украины, 18 тысяч из которых имели разрешение на постоянное проживание, а 12 тысяч - на временное (до 2 лет).

Кроме того, в стране может находиться несколько десятков тысяч украинцев на основании виз, которые разрешают работать или учиться.

В первом полугодии этого года украинцы получили более 300 тысяч польских виз, более 100 тысяч из которых - национальные, которые преимущественно получают студенты и те, кто приезжает работать.