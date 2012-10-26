Избирательные участки в России уже готовы к голосованию

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко.

«У нас все находится фактически в полной готовности к выборам. Это касается как избирательного участка при посольстве в Москве, так и избирательных участков при генеральных консульствах Украины в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске», - сказал В.Ельченко.

По его словам, по опыту прошлых лет прогнозируется, что около тысячи граждан Украины примут участие в голосовании в Москве и еще несколько тысяч - на участках при генконсульствах.

«Предусмотреть это достаточно трудно, ведь на это будут влиять такие вещи, как погодные условия, но практика прошлых выборов показывает, что будет невысокая активность. Это связано с большими расстояниями в этой стране. В посольство приходят, как правило, голосовать те украинцы, которые проживают в Москве и Московской области, и только незначительная часть прибывает из других регионов Центрального федерального округа, которые входят в этот консульский округ», - добавил посол.

В.Ельченко напомнил, что никогда за рубежом не голосовало более 10% тех, кто состоит на консульском учете.

Он отметил, что бюллетени уже доставлены на избирательные участки на территории России. По его словам, сразу после выборов в ЦИК будет направлена информация по факсу, а затем дипломатической почтой будут посланы оригинальные протоколы.

Как сообщил В.Ельченко, посольство сделало все для распространения информации о выборах. В частности, были даны объявления в российских СМИ. Также по предложению мэрии Москвы были сделаны специальные объявления на московских вокзалах на протяжении последних дней.

По словам посла, сегодня на избирательном участке при посольстве в Москве состоится генеральная репетиция, и члены избирательной комиссии еще раз проанализируют готовность к голосованию.

В.Ельченко рассказал, что в Москве все компьютеризованно, и избирателям будет значительно легче и быстрее найти себя в списках, что позволит предотвратить скопление людей.

«Мы сделали так, что, подходя к столу, где будут выдаваться бюллетени, избиратель точно будет знать, что он есть в списках и может спокойно проголосовать», - сказал посол.

Кроме того, он отметил, что в Москве в день выборов будет создан пресс-центр, где украинские и заграничные СМИ смогут получить информацию о ходе голосования.

В.Ельченко напомнил, что голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 по местному времени, а учитывая, что на сегодняшний день решение о переходе на зимнее время в РФ не принято, посольство исходит из того, что время переводиться не будет, поэтому с воскресенья разница во времени между Киевом и Москвой будет составлять два часа.

Как сообщал УНИАН, на территории России создано шесть избирательных участков на постоянной основе: при посольстве Украины в Российской Федерации в Москве, при генеральных консульствах Украины в Ростове-на-Дону, в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге и в Новосибирске.

По закону «О выборах народных депутатов Украины», выборы на участках за рубежом, созданных при дипломатических учреждениях Украины, расположенных на территории РФ, состоятся 28 октября с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Документами, которые подтверждают личность и гражданство Украины избирателя на выборах депутатов и являются основанием для получения избирательного бюллетеня на участках за рубежом, является: паспорт гражданина Украины (внутренний национальный паспорт); паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт; служебный паспорт.