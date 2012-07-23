Балога уволил подполковника, который вместе с женой избил людей

Об этом говорится в приказе министра от 21 июля, сообщает сайт МЧС Украины.

«В связи с нарушением подполковником службы гражданской защиты Рудзиком С.Б. требований статьи 4 Дисциплинарного устава службы гражданской защиты, в которой определено, что лица рядового и начальственного состава обязаны с достоинством и честью вести себя во внеслужебное время, быть примером в соблюдении этических норм поведения, воздерживаться от нарушений общественного порядка, что последним не было соблюдено и привело к резонансным последствиям, наложить на подполковника службы гражданской защиты Рудзика Сергея Болеславовича дисциплинарное взыскание в виде увольнения со службы в связи с систематическим невыполнением условий контракта в соответствии со статьей 68 Дисциплинарного устава службы гражданской защиты», - сказано в приказе.

В то же время начальнику Территориального управления МЧС в Житомирской области генерал-майору службы гражданской защиты Игорю Никитчуку приказано принять необходимые меры с целью недопущения подобных случаев среди подчиненного личного состава в будущем.

Как сообщал УНИАН, служебное расследование проводилось на протяжении 18-21 июля в связи с публикациями в средствах массовой информации и для выяснения причин и обстоятельств конфликтной ситуации между С.Рудзиком и жителем города Коростень Владимиром Киселевичем.

По информации Gazeta.ua, с 16 июля «прокуратура города Коростень Житомирской области рассматривает дело инвалида-чернобыльца В.Кисилевича. Его 9-летнего сына Володю во дворе многоэтажки пыталась убить Елена Рудзик. Женщина – жена местного начальника территориального отделения МЧС города Коростень подполковника С.Рудзика. По информации издания, «пока Е.Рудзик бросала ребенка об асфальт, ее муж бил самого В.Кисилевича. Отец мальчика рассказал, что за месяц до происшествия Рудзики предупреждали его сына – если еще раз увидят ребенка на детской площадке – убьют».

С.Рудзик также угрожал, что здесь вся милиция его и семью Кисилевичей сейчас заберут. Наряд милиции, который подъехал, ничего не сделал.