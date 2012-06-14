Жители разрушенного дома в Луцке на полчаса парализовали движение
08:26, 14 июня 2012Общество
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Около сотни жителей поврежденной пятиэтажки в Луцке на полчаса перекрыли движение при въезде в город.
|Специалист считает возможным жить в доме после его капитальной реконструкции. Фото МЧС
Эксперт сообщил, что причиной обвала стены является некачественный раствор, в нем почти не нашли цемента. Больше всего возмутило людей то, что специалист считает возможным жить в доме после его капитальной реконструкции.
Во время протеста люди на полчаса парализовали движение при въезде в город. Пытаясь вырваться из затора, несколько машин получили повреждения. Один из водителей чуть не наехал на пожилую женщину - ее с сердечным приступом забрала скорая.
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