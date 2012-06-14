Жители разрушенного дома в Луцке на полчаса парализовали движение

Как передает ТСН , таким образом люди выражают свое недовольство работой экспертов, которых пригласили исследовать на безопасность уцелевшую часть дома. Мол, проверяющий не заходил в помещения, а сразу направился в мэрию.

Эксперт сообщил, что причиной обвала стены является некачественный раствор, в нем почти не нашли цемента. Больше всего возмутило людей то, что специалист считает возможным жить в доме после его капитальной реконструкции.

Во время протеста люди на полчаса парализовали движение при въезде в город. Пытаясь вырваться из затора, несколько машин получили повреждения. Один из водителей чуть не наехал на пожилую женщину - ее с сердечным приступом забрала скорая.