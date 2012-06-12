Началось антидемпинговое расследование против российской стеклотары

Об этом говорится в сообщении Межведомственной комиссии по международной торговле, опубликованном в газете «Урядовый курьер».

Комиссия сообщила, что рассмотрела жалобу ПАО «Марьяновский стеклозавод» относительно импорта в Украину стеклянной тары медицинского назначения емкостью 0,15 л из России и установила, что доля заявителя в общем объеме производства стеклотары медназначения емкостью 0,15 л в Украине в 2009-2011 гг. составляла свыше 50%.

В жалобе приведена информация, на основании которой можно сделать вывод, что на протяжении 2011 г. импорт в Украину стеклотары медназначения емкостью 0,15 л из России совершался по демпинговым ценам, и с 1-го квартала 2011 г. до 4-го квартала 2011 г. импорт такой тары из РФ совершался в объемах, которые могут нанести вред заявителю.

По результатам рассмотрения жалобы принято решение о возбуждении антидемпингового расследования. Проведение расследования поручено Министерству экономического развития и торговли Украины.