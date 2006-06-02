Украина разрешит импорт мясной продукции из Польши

Вопрос импорта мясной продукции из Польши будет решен после предоставления польской ветеринарной службой плана действий по недопущению ввоза в Украину некачественной продукции. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины Иван БИСЮК.

«Требуем, чтобы польская ветеринарная служба предоставила Украине план комплексных действий по недопущению ввоза недоброкачественной продукции. Пока польская ветеринарная служба не предоставит план действий, вопрос не будет решен», - заявил И.БИСЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, он также отметил, что для ввода запрета на импорт мясной продукции из Польши были веские основания. Ветеринарная служба РП на тот момент была не в состоянии контролировать ситуацию, и на территорию Украины поступала продукция сомнительного качества.

По словам И.БИСЮКА, следующие переговоры с польской стороной состоятся, когда ветслужба РП предложит приемлемый вариант контроля поставок продукции.

Относительно снятия ограничений с белорусских предприятий И.БИСЮК отметил, что ранее в Украину импортировали мясную продукцию 9 белорусских предприятий, из них на сегодня 7 предприятий имеют разрешение на ввоз, а двум предприятиям импорт продукции запрещен. При этом он отметил, что завершилась инспекция этих 9 предприятий украинскими специалистами и рабочая группа сейчас готовит предложения. И.БИСЮК подчеркнул, что Белоруссия импортирует в Украину достаточно незначительный объем мясной продукции - около 12 тыс. тонн в год.

Относительно работы по снятию запрета с Молдовы И.БИСЮК отметил, что не видит заинтересованности молдавской стороны в разрешении этого вопроса, в частности, на сегодня никаких договоренностей нет.

Как сообщал УНИАН, Государственный департамент ветеринарной медицины Украины 26 марта т.г. ввел запрет на импорт мяса и мясопродуктов из Польши, Беларуси и Молдовы из-за случаев ввоза из этих стран мясной продукции без соответствующих ветеринарных документов.

В ходе переговоров с польскими представителями украинская сторона потребовала, чтобы мясо и мясные изделия, поступающие в Украину, и те, которые следуют транзитом через территорию Европейского Союза, выходили с территории Польши через пограничные пункты, на которых осуществляется пограничный ветеринарный контроль.