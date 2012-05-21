СМИ: В Украине назревает новый оружейный скандал

Как сообщает газета " Сегодня ", речь идет о второй партии из 62 бронетранспортеров БТР-4Е харьковских КБ имени Морозова и объединения им. Малышева в рамках крупнейшего контракта с Ираком (включая поставки самолетов Ан-32Б производства концерна «Антонов», объем заказа — $2,4 млрд).

Источники на госпредприятии «Укроборонпром» рассказала изданию, что прибывшие из Багдада для приемки боевых машин специалисты обнаружили существенные недостатки в системах ведения огня, в частности, отказы установленных на БТРах новых автоматических 30-миллиметровых пушек ЗТМ-1. По мнению источников, оружие сырое, не доведенное до нужных кондиций. Данной ситуацией озаботился СНБО, и сегодня в Харькове должно состояться совещание, где будут искать приемлемый выход из нее.

Официально на харьковских предприятиях ситуацию не комментируют, однако источник в Минпромполитики сообщил, что причина якобы в смене руководства КБ им Морозова.

Как напоминает газета, это уже вторая неприглядная история с бронетехникой для Ирака. Минувшей зимой, также из-за конструктивных недостатков в вооружении БТРов, выявленных на этапе приема-сдачи, переносились сроки поставки первой партии, из-за чего она не попала на военный парад в Багдаде. Тогда вину списали на разработчиков пушек в Каменец-Подольском, с опозданием и извинениями отправив заказчику 26 бронетранспортеров. Всего же в рамках иракского контракта Украина обязалась изготовить и отправить Багдаду до конца этого года 420 машин.