В Киеве построят 26-этажный отель «Хилтон»

В отелях сети «Хилтон» останавливаются миллиардеры, голливудские звезды и президенты. Знаменитая международная сеть «Хилтон» за два года построит в Киеве 26-этажный пятизвездочный отель, пишут «Факты». Расположится он на бульваре Шевченко, напротив Ботанического сада.

Автор проекта, известный архитектор Джон Сиферт, будет поражать киевлян и гостей столицы оригинальным внутренним декором из ценного розового гранита. Стеклянные панорамные лифты отеля расположат извне здания. Еще один писк моды – прозрачные ванные комнаты. Сколько будет стоить номер в отеле, пока не известно. Наиболее дорогими будут президентские номера и номера для дипломатов. Сейчас в Киеве есть лишь один пятизвездочный отель – «Премьер-Палац».

Обком