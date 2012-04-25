Журнал «Сучаснисть» возобновил свой выход после 1,5-летней паузы

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор журнала Тарас Федюк, презентуя пилотный выпуск за январь-март текущего года.

По его словам, судьба журнала «Сучасність» на протяжении последних пяти лет была нелегкой, трижды журнал вынужден был приостанавливать выход. В последний раз это произошло в середине 2010 года.

“Это было связано с изменением власти, и, соответственно, политики, которые его финансировали, оказались в оппозиции, оказались без денег. Это было неожиданно и для редакции, потому что если бы предупредили раньше, мы бы нашли какой-то выход”, - уточнил Т.Федюк.

Он выразил убеждение, что в действительности Украине не хватает такого журнала.

“И сегодня, благодаря усилием издательства “Спадщина-Інтеграл”, основателем которого является фирма “Спадщина”, этот проект начат сейчас, то есть возобновлен выход журнала. Это первый пилот, которым мы будем рассчитываться за долги 2010 года. Мы надеемся на то, что теперь журнал будет выходить постоянно и всегда, и надолго”, - сказал главный редактор.

По словам Т.Федюка, будут активизированы авторы журнала, которые сотрудничали с ним раньше, а также будут привлекаться молодые талантливые писатели.

Он выразил надежду, что обновленный журнал заинтересует читателей, и благодаря новому подходу в распространении его номеров (усиление работы над подпиской), станет самоокупающимся и независимым.

“Абсолютно мизерная цифра - 1,5 тысячи подписчиков - обеспечат его регулярный выход без дополнительного финансирования”, - сказал Т.Федюк.

По его информации, подписка будет стоить 220-230 грн в год, на второе полугодие 2012 года – 106 грн, и это 20 грн в подписке за номер.

Главный редактор напомнил, что в журнале 2009-2010 гг. были “премьеры” уже широко известных романов: Василия Шкляра “Чорний ворон”, Оксаны Забужко “Музей покинутих секретів”.

“Я хотел еще назвать фамилии писателей, научных работников, авторов современности, которые были в нас на предыдущей каденции. Это не все, конечно, фамилии. Это Иван Дзюба, Любомир Гузар, Мирослав Попович, Тарас Возняк, Сергей Жадан, Юрий Виннычук, Кость Москалец, Станислав Кульчицкий, Милорад Павлин, Петр Мидянко, Юрий Андрухович, Сергей Грабовский. Будем надеяться, что украинская мировая литература и наши авторы останутся с нами”, - подчеркнул главный редактор.

Как напомнил сопредседатель редакционного совета журнала, писатель, общественный деятель Иван Дзюба, журнал «Сучасність» был основан в 1961 году в Мюнхене группой эмигрантов, которые на тот момент уже 15 лет жили за пределами Украины и почувствовали потребность издавать журнал независимой украинской мысли. Непосредственно в Украине журнал начал издаваться с 1992 года.

Пилотный номер можно уже приобрести в книжных магазинах, кроме того 500 экземпляров будут отправлены по почте всем подписчикам, которые были у журнала на момент приостановки его выхода в 2010 году, “как извинение за перерыв”.

Т.Федюк выразил надежду, что удастся наладить подписку журнала “Сучасність” для украинцев, проживающих за рубежом. По его словам, есть планы создать в дальнейшем и интернет-версию журнала.