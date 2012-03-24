По Украине катался кочевой цех по производству «левой» водки

Сотрудники УСБУ в Винницкой области пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированной ликероводочной продукции в Жашковском районе Черкасской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Винницкой области.

В пресс-службе рассказали, что цех действовал на протяжении полугода, и каждые 2-3 недели перемещался по областям Украины, в том числе он действовал и в Винницкой области. Цеховики всякий раз демонтировали оборудование и, заметая следы, переезжали на новое место. Для подпольного производственного цеха использовали пустые помещения бывших зерновых складов, а готовую продукцию вывозили, и мелким оптом реализовывали в торговых точках нескольких областей. Процесс производства осуществлялся в цехе с современным мощным оборудованием, которое обеспечивало возможность массового производства. За одни сутки изготовлялось свыше 10 тысяч бутылок водки.

Во время осмотра подпольного производства были задержаны шесть лиц, выявлено промышленное оборудование, изъято около 160 тысяч фальшивых акцизных марок, 5 тонн спирта, 600 ящиков готовой продукции и почти 40 тысяч подготовленных бутылок в полиэтиленовой упаковке. В тот же день в городе Тетиеве Киевской области обнаружено еще одно складское помещение, в котором владелец цеха устроил перевалочный пункт, – хранил перед дальнейшей транспортировкой спирт и водку.

По материалам СБУ налоговыми органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2,3 ст.204 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление, хранение, сбыт, или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, которое карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с изъятием и уничтожением изготовленного и с конфискацией оборудования. Начальник цеха арестован.