Комитет защиты журналистов требует найти заказчиков покушения на Демьянива

Комитет защиты украинских журналистов настаивает на выделении уголовного дела о покушении на жизнь главного редактора «Коломийського вісника» (Ивано-Франковская область) Василия ДЕМЬЯНИВА в отдельное производство и направление его на дополнительное досудебное расследование не в милицию, а по подследственности в прокуратуру.

Об этом говорится в заявлении комитета, переданном агентству УНИАН.

В Комитете защиты журналистов заявляют: «В.ДЕМЬЯНИВ считает необходимым использовать доказательство, которое не исследовалось в досудебном и судебном следствии, в соответствии со ст. 171 «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов» Уголовного кодекса Украины, а также расследовать преступление, совершенное служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона «О государственной службе».

Комитет также требует, чтобы были найдены исполнители и заказчики преступления и чтобы не было никаких сомнений относительно законности решения во время повторного рассмотрения уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, 23 марта 2010 года в Коломые Ивано-Франковской области было совершено покушение на редактора газеты «Коломийський вісник» В.ДЕМЬЯНИВА. Потерпевший получил сложные черепно-мозговые травмы и перелом ноги. Он связывает преступление с профессиональной деятельностью, в то же время в милиции это преступление квалифицировали как ограбление.

19 апреля 2011 года Коломыйский горрайонный суд осудил участников избиения В.ДЕМЬЯНИВА к 4 и 7,5 годам лишения свободы.

В своей апелляции в Апелляционный суд Ивано-Франковской области В.ДЕМЬЯНИВ отмечал, что «дело рассмотрено судом поверхностно, односторонне, с грубыми нарушениями действующего законодательства Украины, все искажено и не отвечает фактическим обстоятельствам данного дела. Суд преднамеренно, чтобы скрыть недостатки досудебного следствия, принял во внимание только те сомнительные доказательства, которые были выгодны досудебному следствию и суду». По убеждению редактора газеты, «осужденные лица не совершали против него преступных действий, они безосновательно привлечены к ответственности, их вина не доказана ни досудебным, ни судебным следствием».

10 октября 2011 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области начал рассмотрение апелляции В.ДЕМЬЯНИВА на решение горрайсуда по делу о его избиении. Потерпевший просил суд направить дело на доследование в милицию.

18 ноября 2011 года суд частично удовлетворил апелляцию потерпевшего. Суд решил «апелляцию прокурора в измененном виде, апелляцию осужденного Валерия КАЛЮЖНОГО Александровича и его защитника МАРУДЫ Сергея Романовича удовлетворить. Апелляцию потерпевшего ДЕМЬЯНИВА В. удовлетворить частично».

Апелляционный суд также отменил приговор Коломыйского горрайсуда от 19 апреля 2011 года в части осуждения В.КАЛЮЖНОГО и Виталия КАРВАТЮКА по ст. 296 ч.2, 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины и в части осуждения В.КАЛЮЖНОГО по ст.342 ч.2 КК Украины, а дело в этой части направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд с другим составом суда.

14 декабря 2011 года Коломыйский горрайсуд во исполнение постановления апелляционного суда начал повторное рассмотрение дела.

20 марта этого года этот суд отложил на 3 апреля повторное слушание дела.