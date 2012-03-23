Украинцу, расстрелявшему в Румынии женщину с ребенком, дали пожизненное

Шевченковский районный суд Черновцов приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества 52-летнего жителя Черновцов, который в Румынии во время ограбления помещения расстрелял из огнестрельного оружия женщину с ребенком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, следствием установлено, что 17 февраля 2010 года черновчанин, который нелегально пересек украинско-румынскую границу, проник в помещение жительницы г. Сирет (Румыния), где с целью завладения имуществом дважды выстрелил из огнестрельного оружия в голову хозяйки квартиры. Он также осуществил выстрел через подушку в голову пятилетней дочери потерпевшей, которая стала свидетелем убийства матери.

После этого преступник похитил из помещения значительную сумму средств, эквивалентную почти 160 тыс. грн., и скрылся с места совершенного преступления, спрятав оружие. На следующий день убийцу задержали правоохранительные органы Румынии.

Согласно договору между Украиной и Румынией, если преступление, совершенное гражданином другой страны за рубежом, признается преступлением в соседней стране, то преступника передают правоохранителям страны проживания.

При определении наказания суд учел степень тяжести совершенных преступлений, а также то, что черновчанин уже трижды был приговорен к лишению свободы и представляет опасность для общества.