Министр обороны Украины Дмитрий САЛАМАТИН уверяет, что к 2017 году украинская армия будет соответствовать мировым стандартам.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом Д.САЛАМАТИН заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джоном ТЕФФТОМ. Информируя иностранного дипломата о приоритетных направлениях реформ украинских вооруженных сил, глава оборонного ведомства подчеркнул, что в настоящее время завершается разработка новой Концепции реформирования и развития Вооруженных Сил Украины на период до 2017 года, которая предусматривает создание мобильной и эффективной армии, отвечающей современным вызовам и требованиям. При этом Д.САЛАМАТИН заверил, что Вооруженные Силы Украины "нового образца будут комплектоваться исключительно военнослужащими по контракту". Кроме того, министр отметил, что особое внимание будет уделено реформированию системы военного образования, оптимизации финансирования и т.д.

Со своей стороны американский дипломат подчеркнул, что США рассматривают отношения с Украиной как партнерские. «Нам удалось достичь значительных успехов в сотрудничестве, в том числе в сфере обороны», – отметил он.

Во время встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении реализации двусторонних программ, а также в формате Украина–НАТО. По мнению посла, такое сотрудничество способствует обмену опытом, улучшению профессиональной подготовки военных обеих стран.

«Наше взаимодействие во время международных учений, других мероприятий по поддержанию мира и укреплению безопасности способствует улучшению международной ситуации», – подчеркнул посол.

Также он приветствовал миротворческие инициативы Украины и обратил внимание на то, что американская сторона готова всячески поддерживать украинское оборонное ведомство в проведении мероприятий по реформированию и развитию Вооруженных Сил Украины.

В завершение встречи министр обороны Украины и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине выразили убеждение, что двустороннее оборонное сотрудничество между Украиной и США динамично будет развиваться и дальше.