Украинская сторона возмущена, как Россия сорвала проверку сырзаводов

Глава государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк назвал враньем заявление главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко о срыве украинской стороной испекции сырзаводов, которая было запланирована на понедельник.

Специалисты Роспотребнадзора с 19 марта должны были начать проверки трех из семи украинских сырзаводов, чья продукция запрещена для ввоза в Россию. Украина надеялась, что после проведения инспекции экспорт сыров будет разблокирован. Однако в воскресенье Онищенко заявил, что Роспотребнадзор отложил проверку предприятий, так как украинская сторона не согласовала параметры проверки.

"Все то, что сказано сегодня - это вранье, по-другому я даже не могу сказать. Поскольку мы еще во вторник направили письмо российской стороне, подписанное нашим министром, о том что Минагропрод будет всячески содействовать проведению инспекции. С целью надлежащей проверки украинское ведомство попросило сообщить о составе и времени прибытия группы экспертов", - сказал Бисюк РИА Новости.

По его словам, это письмо российской стороне было отправлено по электронной почте, факсом и по дипломатическим каналам МИД.

Он также подчеркнул, что в телефонном разговоре 16 марта с представителем российской санслужбы Людмилой Щикиной сообщалось, что письмо получено и ответ на него находится на подписи у одного из руководителей Роспотребнадзора. В то же время, по словам главы Госветфитослужбы, она не сообщила о его содержании, и сказала, что пока не стоит беспокоиться о визите инспекции, так как неизвестно, будет ли он вообще.

"Наши отношения с Роспотребнадзором сегодня похожи на игру в наперстки: ты знаешь, что проиграешь, но тебе не верится, потому что ты надеешься, что все разрешится. По моему мнению, напрасно мы надеемся, что Роспотребнадзор хочет с нами поработать, приехать и посмотреть наши предприятия", - отметил Бисюк.

Он высказал мнение, что нынешние действия Роспотребнадзора направлены на то, чтобы не допустить украинского производителя на территорию Таможенного союза.

Ранее в украинском правительстве неоднократно выражали надежду на то, что "сырный" спор между Украиной и Россией удастся решить без вмешательства ВТО, членом которой является Украина.

Бисюк напомнил, что в ходе независимой экспертизы было доказано, что украинские сыры отвечают качеству и требованиям законодательства России.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на препирательства, украинская сторона готова в любой момент предоставить возможность российским специалистам проинспектировать украинские сырзаводы.

"Даже если сегодня они нам позвонят в 12 часов ночи и скажут, что завтра приедут, то завтра мы их встретим и доставим на заводы",- добавил Бисюк.