В Харькове украли часть памятника Лесю Курбасу

В Харькове на 13-м городском кладбище неизвестные похитили горельеф с памятника Лесю Курбасу, информирует Радио Свобода.

Как сообщил директор харьковского Дома актера, председатель правления межобластного отдела Союза театральных деятелей Украине Сергей Бычко, также на памятнике повреждены буквы. Вероятно, похитители становились на них, чтобы добраться до горельефа.

В театральном союзе не исключают, что это сделали охотники за цветными металлами, ведь в прошлом году приблизительно в эти же дни неизвестные похитили с памятника металлические буквы. Вместо них скульпторы установили новые, пластмассовые, которые имитируют металл.

«Мне бы не хотелось думать, что это сделано преднамеренно, как раз накануне 125-летия со дня рождения Курбаса», – сказал Сергей Бычко.

Театральное сообщество Харькова намерено обратиться к скульптору, который изготовлял горельеф, с просьбой восстановить горельеф, но из другого материала, который не будет привлекать злоумышленников.

По факту повреждения памятнику Лесю Курбасу харьковская милиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме.

25 февраля этого года исполняется 125 лет со дня рождения украинского режиссера, актера и теоретика театра Леся Курбаса.