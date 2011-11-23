На пиво, рыбу и икру в Украине сертификаты уже не нужны

Министерство экономического развития и торговли Украины внесло изменения в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине.

Соответствующий приказ №163 от 25 октября 2011 г. опубликован на сайте парламента.

Согласно документу, из перечня исключаются "минеральные воды, воды питьевые в герметичной таре"; "напитки безалкогольные, воды искусственно минерализованные

и концентраты напитков со сроком годности не менее 30 суток, кроме сухих концентратов, изготовленных из натурального хлебного сырья"; "консервы и пресервы рыбные, рыборастительные и из морепродуктов, в т. ч. икра"; "рыба и селедка со сроком годности более 30 суток" и "рыба вяленая, копченая, со сроком годности более 30 суток".

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.