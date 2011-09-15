Обвиняемый сделал из микроавтобуса передвижную валютную обменку

В центре Черновцов сотрудники милиции задержали валютного менялу, при котором была денежная сумма, эквивалентная двум миллионам гривен.

Как сообщил на пресс-конференции начальник УМВД Украины в Черновицкой области генерал-майор милиции Николай ХАРАБАРА, мужчину, который открыто занимался обменными валютными операциями в своем микроавтобусе, разъезжая по всему городу Черновцы, задержали у торгового центра. Оперативники, которые его взяли, более четырех часов записывали каждую изъятую купюру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту.