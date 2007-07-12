Завтра в Киеве похолодает

Завтра в южной, а днем и в восточной части Украины местами ожидается кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, днем 26-32°, на крайнем востоке до 34°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории временами дождь, местами гроза; температура ночью 12-17°; днем 18-23°, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях 24-29°. Ветер в Украине западный, северо-западный, на востоке - южный, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами шквалы 15-20 м/с. В Закарпатье временами дождь, гроза; температура ночью 10-15°, днем 18-23° (в горах ночью 5-10°, днем 8-13°).

14-15 июля - переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в восточных, а 14 июля местами в северных и западных областях кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с, 14 июля в восточных областях местами шквалы 15-20 м/с, град. Температура ночью 11-16°, в южной, а 14 июля и в восточной части 15-20°; днем 14 июля 20-25° (в западных областях 17-22°), в южных областях и в Крыму, а 15 июля в Украине 23-28°. В Закарпатье без существенных осадков, лишь в горах 14 июля местами кратковременные дожди, грозы; температура 14 июля ночью 10-15°, днем 21-26°, 15 июля ночью 14-19°, днем 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 14-19°).

16-17 июля - без осадков, лишь в восточной части 16 июля отдельные кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 11-17°, в южной части до 21°; днем повышение до 25-31°, на юге Правобережья до 34°. На Закарпатье без осадков; температура ночью 14-19°, днем 28-33° (в горах ночью 9-14°, днем 16-21°).

В Киеве и области в пятницу временами дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 19-21°; по области ночью 12-17°, днем 18-23°.

14-15 июля - переменная облачность. 14 июля местами небольшие кратковременные дожди, грозы, 15 июля без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 14 июля 20-25°, 15 июля 23-28°.

16-17 июля - без осадков. Температура несколько повысится.