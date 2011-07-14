Киевсовет отказался продавать банк "Хрещатик" и Борщаговский фармзавод
Изменения к приватизации провалили
Киевсовет отказался продавать пакет акций банка «Хрещатик», принадлежащий территориальной общине.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято в ходе рассмотрения вопроса о внесении изменений в программу приватизации коммунального имущества территориальной общины Киева на 2011-2012 годы.
Проект решения также предусматривал продажу 30% акций, принадлежащих территориальной общине, ЗАО «НПЦ « Борщаговский химико-фармацевтический завод» (улица Мира, 17), а также пакет «25% плюс 1 акция» ОАО « Киевспецтранс » (Проспект Правды, 85).
Касательно банка «Хрещатик», был предусмотрен продажу 24,525% акций предприятия.
Также проект изменений в программу приватизации коммунального имущества предусматривал приватизацию помещения на улице Межигорской, 2-А.
За подготовленный КГГА проект решения на сессии Киевсовета проголосовали лишь 58 из 97 зарегистрированных в зале депутатов. При том, что для утверждения решения необходим 61 голос.
Таким образом, все упомянутые объекты не были внесены в программу приватизации коммунального имущества столицы на 2011-2012 годы.