Киевсовет отказался продавать банк "Хрещатик" и Борщаговский фармзавод

Киевсовет отказался продавать пакет акций банка «Хрещатик», принадлежащий территориальной общине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято в ходе рассмотрения вопроса о внесении изменений в программу приватизации коммунального имущества территориальной общины Киева на 2011-2012 годы.

Проект решения также предусматривал продажу 30% акций, принадлежащих территориальной общине, ЗАО «НПЦ « Борщаговский химико-фармацевтический завод» (улица Мира, 17), а также пакет «25% плюс 1 акция» ОАО « Киевспецтранс » (Проспект Правды, 85).

Касательно банка «Хрещатик», был предусмотрен продажу 24,525% акций предприятия.

Также проект изменений в программу приватизации коммунального имущества предусматривал приватизацию помещения на улице Межигорской, 2-А.

За подготовленный КГГА проект решения на сессии Киевсовета проголосовали лишь 58 из 97 зарегистрированных в зале депутатов. При том, что для утверждения решения необходим 61 голос.

Таким образом, все упомянутые объекты не были внесены в программу приватизации коммунального имущества столицы на 2011-2012 годы.