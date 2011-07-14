Украина получила четкое определение, что такое «медицинская помощь»

Министерство здравоохранения разработало четыре законопроекта для проведения кардинальных реформ в отрасли здравоохранения Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

Он подчеркнул, что два из них - законопроект №8602 «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно усовершенствования оказания медицинской помощи» и №8603 «О порядке проведения реформировании системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве» - приняты Верховной Радой в начале июля.

«Для нас это большое событие… Этот закон - основания для начала реформирования системы здравоохранения в Украине. Ведь главное - создать законодательную базу, которая бы определяла, что такое система здравоохранения, основные его задачи и функции. В новом законе «О внесении изменений в Основы законодательства о здравоохранении…» есть новации и уточнения прежних понятий. Одна из главных новаций – это четкое определение таких понятий как «медицинская помощь», «медицинское обслуживание», «пациент», уточнено и понятие «учреждение здравоохранения». Появились новые законодательные нормы, такие как «первичная, вторичная, третичная, экстренная помощь», «паллиативная помощь», - отметил А.АНИЩЕНКО.

Он объяснил, что структурирование системы здравоохранения позволит реализовать «право человека на получение любого вида помощи и четко обеспечить рациональный маршрут пациента для получения специализированной помощи в высокоспециализированном учреждении».

Министр отметил, что в новом законе также введено новое понятие - «госпитальный округ». «Это будет сеть учреждений, которые оказывают медицинскую помощь жителям одной или нескольких административных территорий. В госпитальном округе четко находит претворение понятия единого медицинского пространства, где для оказания мед помощи абсолютно не имеет значение административные границы», - сказал министр, подчеркнув, что главным медицинским учреждением в госпитальном округе будет крупная многопрофильная больница скорой помощи, где медики круглосуточно будут оказывать основные виды медпомощи. Туда же, по словам министра, будут входить и больницы планового лечения, реабилитационные центры, хосписы, или паллиативные больницы, система оказания экстренной медицинской помощи.

А.АНИЩЕНКО отметил, что первичная медицинская помощь – приоритет в развитии медицинской отрасли в Украине. «Мы также начнем создавать Центры первичной медицинской помощи. Практически в каждом сельском районе будет создан такой центр, независимо от количества населения, в городах - один на сто тысяч жителей. Формализация такого вида помощи, позволит сделать его реципиентом финансов», - сказал министр.

Все эти новации, отметил А.АНИЩЕНКО, будут апробированы в четырех пилотных регионах – Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и в Киеве.

«Реформирование в этих регионах разбито на три этапа. Первый этап – создание центров первичной помощи и создание центров экстренной медпомощи. В 2012 году мы начнем создание госпитальных округов - оптимизация второго уровня, а также внедрение нового механизма финансирования. Третий этап будет начинаться с конца 2013 года. Мы подведем итоги к тому времени, какие ошибки мы сделали, что мы правильно или неправильно сделали в процессе реформирования этих четырех субъектов (пилотных областей). Мы сделаем выводы, все это систематизируем, проанализируем ошибки, чтобы их не повторять. В конце 2013 года примем более уточненные планы, законодательные документы. А с 2014 года начнем реформирование всей системы здравоохранения», - сказал министр.

По его словам, при Кабинете министров создан экспертный совет, который возглавляет премьер-министр, среди членами этого совета министр здравоохранения, председатель профильного комитета ВР Татьяна БАХТЕЕВА, другие эксперты. «Мы встречаемся почти каждую неделю, рассматриваем те или иные вопроcы. Мы разработали четыре законопроекта – два приняли и начинаем по ним действовать. Сейчас мы закончили наработку и уже подаем в Кабмин следующие два законопроекта», - отметил А.АНИЩЕНКО.