МИД - о высылке дипломатов из Минска: не опровергаем и не подтверждаем

В Посольстве Украины в Беларуси заверяют, что никакого скандала с высылкой работников дипучреждения нет, пишет газета “Известия в Украине” (№122 от 14 июля).

«У нас никого не отсылали. У них закончился срок пребывания, и они отбыли в Украину. Это произошло месяц назад. Это нормально. На сегодня поменялись еще не все, и в дальнейшем у нас еще будут ротации. Новые дипломаты на освободившиеся места еще не прибыли, но мы ждем», - заверили газету в посольстве.

В то же время, в МИД Украины отказались комментировать эту информацию. «Мы не комментируем данную информацию. Мы не опровергаем и не подтверждаем этот факт», - сказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Отказались от комментариев и в Посольстве Беларуси в Украине: «Такую информацию может дать только посол, а сейчас его нет в стране».

Как сообщалось, по информации еженедельника «Зеркало недели. Украина», весенний скандал между Минском и Киевом привел к взаимной высылке дипломатов. По информации источников издания в украинском правительстве, в июне были высланы два сотрудника Посольства Украины в Беларуси - атташе по вопросам обороны и военный атташе. В ответ Украина выслала военного атташе Беларуси Андрея КАЮКА.

Согласно одной из версий, высылкой дипломатов Минск отреагировал на ответ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на обвинения белорусского коллеги Александра ЛУКАШЕНКО во «вшивости». Украинский Президент решил передать ответ через премьера Николая АЗАРОВА, который 19 мая находился в Минске. «Суть ответа неизвестна. Но он вызвал негативную реакцию белорусского Президента и привел к высылке украинских дипломатов», - сообщает издание, отмечая, что «на факте высылки военных дипломатов не акцентировали внимание ни белорусская, ни украинская стороны».