Водителей будут штрафовать за мусор, выброшенный на обочину на Херсонщине

На автодорогах Херсонской области специальные мобильные группы будут штрафовать водителей за засорение обочин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК во время презентации проекта строительства виадука на 164-м километре автотрассы Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

По словам Н.КОСТЯКА, еженедельно с пятницы по воскресенье на автодорогах будут проводиться совместные рейды по профилактике загрязнения обочин дорог, предупреждения административных правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды, благоустройства населенных пунктов и обращения с отходами.

В рейдах будут принимать участие представители местных органов власти, МВД, экологической инспекции, областного управления экологии, МЧС, Службы автомобильных дорог, ГАИ, облСЭС, обллесхоза, инспекции по карантину растений с привлечением общественности.

По обнаруженным фактам загрязнения в отношении нарушителей будут складываться административные протоколы.

Рейды будут проводиться не только на транзитных путях региона, но и на внутренних автодорогах области.

«На дорогах стоят бил-борды «Херсонщина – экологически чистый регион!», и мы сделаем все возможное для того, что это отвечало действительности», - сказал Н.КОСТЯК.