На Ровенщине почтили воинов УПА, погибших в бою под Гурбами

На месте самого большого боя Украинской Повстанческой Армии с войсками НКВД в Здолбуновском районе Ровненской области, торжественно почтили погибших в нем воинов УПА.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю годовщины боя в урочище Гурбы, которое было тогда в эпицентре боя, состоялись панихида и митинг-реквием.

На митинге выступили как представители областной и местной власти, так и представители оппозиционных партий, ветераны УПА.

Представители оппозиции, в частности, ВО «Свобода», Украинской народной партии, ВО «Батькивщина» критиковали действующую украинскую власть, которая, по их словам, не заботится о ветеранах УПА, а чтит только тех, кто боролся за победу над фашизмом в рядах Красной Армии .

Когда же выступали представители власти, в частности, первый заместитель председателя областного совета Михаил КРИВКО и заместитель председателя облгосадминистрации Алексей ГУБАНОВ, со стороны оппозиционеров доносилось: «Позор!» На что М.КРИВКО отметил: «Это не то место, где нужно вести себя таким образом».

Представители власти отметили, что приехали почтить павших героев, а не митинговать, поскольку почтение памяти, по их мнению, не имеет ничего общего с политикой.

В свою очередь, председатель областной организации "Братство воинов УПА имени Клима Савура" Алексей МАНУЙЛИК заявил журналистам: "Мне больно, что так мы вспоминаем о тех, кто боролся и погиб за это независимое государство. Возле этих могил нужно вспоминать только о тех, кто боролся за Украину".

Сейчас на месте Гурбенского боя упорядочен небольшой мемориал, сооружена часовня, здесь действует православный мужской монастырь. Областные власти начали создавать на этом месте Пантеон Героев, в котором планируется перезахоронить останки всех участников боя, которые будут найдены в этих местах.

Заместитель председателя ОГА А.ГУБАНОВ сообщил, что на последней сессии облсовета принято решение о выделении 250 тысяч гривен из областного бюджета на завершение сооружения Пантеона. «Думаю, уже скоро завершится здесь строительство, и мы будем чтить память в полноценной церкви и монастыре", - сказал А.ГУБАНОВ.

*** 67 лет назад, в апреле 1944 года, на территории современного Здолбуновского района Ровенской более 30 тысяч бойцов внутренних войск НКВД окружили 5-тысячную группировку УПА-Юг, в которой значительную часть личного состава составляли слабо вооруженные новобранцы, которые еще не имели боевого опыта.

Зато карателей НКВД поддерживали танки, артиллерия, бронепоезда и даже авиация.

После нескольких дней боев (с 21 по 25 апреля), в которых погибло большинство воинов УПА, почти половине повстанцев удалось вырваться из окружения.