Рудьковский уперся на теракте

Постороннее вмешательство, а не небрежность транспортников стала причиной аварии "Столичного экспресса". На этом настаивает министр транспорта Николай Рудьковский.

Сегодня он встретился с главой МВД Василием Цушко, чтобы обсудить результаты экспертизы, которую провели по факту аварии потезда. По словам Рудьковского, к трагедии действительно привело вмешательство человека, но никак не дежурной по станции, которую обвиняет МВД.

Напомним, согласно с выводами правоохранителей , причиной аварии стала халатность электромеханика и дежурной по станции Росава. Авария Столичного экспресса произошла 2 мая близ Киева. Из-за неисправности стрелки опрокинулся локомотив и пять вагонов. В целом в них находились сверх 500-т человек. За медицинской помощью обратились 32 человека. Четверо были госпитализированы.

5 канал