Азаров в Египте рекламировал украинские налоги - "самые низкие в Европе"

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призвал египетских бизнесменов инвестировать в украинскую экономику.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Н.АЗАРОВ заявил в Каире на украинско-египетском бизнес-форуме.

«Мы приглашаем египетский бизнес вкладывать деньги в Украину. Такого низкого налогообложения вы в Европе нигде не найдете», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он пообещал египетским инвесторам государственную поддержку.

Также премьер-министр Украины выразил восхищение египетским деловым бизнес-кварталом Smart Village, и подчеркнул, что Украина намерена изучить египетский опыт при создании собственной так называемой Силиконовой долины.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, существуют большие перспективы для сотрудничества Украины и Египта в области новейших технологий.

Премьер-министр Украины проинформировал представителей египетского бизнеса о ходе переговоров с государственным руководством Ливии и Египта, которые единодушно отметили, что политическая стабильность, которую благодаря согласованным действиям новой власти получила Украина, будет способствовать развитию торгово-экономических и политических отношений между украинским государством и другими странами мира.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ находится с двухдневным официальным визитом в Арабской Республике Египет.