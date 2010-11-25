55 работников Львовской таможни выгнали за участие в криминальных схемах

Государственная таможенная служба уволила 55 работников Львовской таможни за участие в криминальных схемах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможни, отметив, что решения об увольнениях были приняты по результатам проверки.

Так, Гостаможня установила ряд нарушений требований законодательства и служебных обязанностей со стороны должностных лиц Львовской таможни, связанных с ввозом на таможенную территорию Украины товаров с избежанием налогообложения.

Комиссией проведена сверка с польскими таможенными органами данных относительно въезда в Украину с территории Польши транспортных средств с товарами. Полученные результаты позволили выявить многочисленные схемы контрабандного перемещения товаров через таможенную границу Украины.

Установлено, что с начала ноября 2010 года должностные лица, в соответствии с распределением обязанностей, осуществляют таможенный контроль в пунктах пропуска на полосах «красного коридора» и имеют возможность пересматривать сообщения Таможенной службы Польши о транспортных средствах с товарами, в отношении которых польской стороной проведено таможенное оформление при выезде из Польши в Украину. Однако, невзирая на неприбытие ряда транспортных средств, которые в соответствии с сообщениями польской стороны должны были прибыть для таможенного контроля на пункт пропуска, ни разу отдельные должностные лица не предприняли меры с целью выяснения причин этого. Отдельные транспортные средства, которые по информации польской стороны перемещались с товарами, по результатам таможенного контроля в пункте пропуска в Украине значатся как «пустые».

Причинами и условиями такого незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины стало неподобающее и недобросовестное выполнение служебных обязанностей должностными лицами таможенных постов «Рава-Русская», «Мостиская», «Краковец», Службы борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни, ненадлежащее взаимодействие Львовской таможни с подразделениями Госпогранслужбы Украины, другими правоохранительными органами, а также со смежными подразделениями Таможенной службы Республики Польша. Это привело к систематическим нарушениям требований Таможенного кодекса Украины в части пропуска на таможенную территорию Украины товаров и транспортных средств без проведения таможенного контроля, и других нормативно-правовых актов по вопросам таможенного дела, что способствовало реализации противоправных схем уклонения от уплаты налогов в Государственный бюджет Украины.

Следовательно, приказом Государственной таможенной службы 55 должностных лиц Львовской таможни уволены из таможенных органов, 14 – понижены в специальном звании, 3 – предупреждены о неполном служебном соответствии, 15 – объявлен выговор.

Гостаможня обратится в Генеральную прокуратуру Украины и передаст результаты проверки для принятия решений в порядке статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины.