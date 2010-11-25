Порошенко считает, что банки уже дали украинцам «достаточно» кредитов

Председатель совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО убежден, что Украина должна зарабатывать то, что намерена потреблять, а не жить в долг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе пресс-конференции в Виннице.

По мнению главы совета НБУ, наращивание огромных долгов является безответственным по отношению к следующим поколениям. «Это безответственно по отношению к следующим поколениям. Мы просто убиваем возможности развития Украины безответственной политикой заимствования», - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что традиционно в Украине критикуют банки за то, что они выдают мало кредитов. «Есть такой показатель, как объем кредитных ресурсов, которые были выданы в экономику, и как они соотносятся с валовым внутренним продуктом. В среднем в Европе на развивающихся рынках это соотношение составляет 30-50%, только страны с глубоким проникновением кредита в экономическую структуру общества, такие как - Великобритания, Германия, Франция, где население в кредитах всю жизнь, только там уровень достигает 70 - 80%, а иногда и 100% ВВП. Украина, которая фактически начала жить в кредит, начиная с 2004-2005 годов, очень стремительно достигла соотношения уровня 70-80% ВВП», - рассказал он.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что сегодня объем кредитов превышает 750 млрд. грн., притом, что ВВП будет около одного триллиона. «Кредитов выдано достаточно, притом, что примерно 25% заемщиков имеют проблемы с их обслуживанием», - сказал он.

Глава совета Нацбанка призвал банки быть ответственными. «Я призываю банки быть очень ответственными по отношению к средствам, которые они привлекают, которыми оперируют. Доверие к банковской системе де-факто - это доверие к денежной единице, если хотите - это доверие к государству. Для этого государство должно очень внимательно следить за тем, чтобы финансовым средствам его граждан ничего не угрожало», - подытожил он.