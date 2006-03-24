Ток-шоу УНИАН ”Парламентские сутки” соберет политологов, наблюдателей, политиков и журналистов

К СВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛИСТОВ: АККРЕДИТАЦИЯ В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ

в Украинского дома “Ночь выбора – 2006 в прямом эфире”

ПО ТЕЛЕФОНУ: 489-00-50

Координатор проекта в УНИАН - Елена Мартыненко. Телефоны: (044) 279-35-23, 279-33-53, 8 (050) 352-71-87, E-mail: emart@unian.net

УНИАН будет вести из “Украинского дома” параллельную прямую видео-трансляцию в Интернет http://www.unian.net/ukr/parliamentary_night/

mms://media.wnet.ua:1755/unian_online.asf (видео)

http://media.wnet.ua:8000/unian_online.mp3.(аудіо)

26 - 27 марта УНИАН традиционно проводит ток-шоу, посвященное выборам “ПАРЛАМЕНТСКИЕ СУТКИ-2006” Информационные партнеры УНИАН: Национальная телекомпания Украины, телеканал “Эра”, “Украинский дом” и проект Международного фонда “Відрождення” “Осознанный выбор”.

На протяжении всего ток-шоу “ПАРЛАМЕНТСКИЕ СУТКИ-2006” будут вестись прямая видео-трансляция в сеть Интернет – с сайта unian.net. На время проведения ток-шоу УНИАН откроет для свободного доступа свою ленту он-лайновых новостей

Ток-шоу начнется 26 марта в 19.00 в первом конференц-зале информационного агентства УНИАН (ул. Крещатик, 4).

В конференц-зале УНИАН будут иметь возможность выступить и ответить на вопросы журналистов официальные наблюдатели за ходом выборов, представители Комитета избирателей Украины, политологи (АМС, Фонд «Свободы», «Соціовимір»), представители политических партий и общественных организаций.

По предварительному сценарию планируется:

19-00 - открытие пресс-центра, презентация акции

19-15 - брифинг Комитета избирателей Украины о ходе выборов 2006

19-45 - брифинг представителя коалиции "Свобода выбора" Игоря Маркова посвящен сравнительному анализу расходов на парламентские выборы

20-00 - презентация новой политической силы «Большая Украина» при участии инициаторов Игоря Гекко, Ирины Самариной, Руслана Каплуновского, Веры Лариной, Вячеслава Бондаренко.

20-30 - включение из ЦВК, брифинг политологов

21-00 - брифинг инициаторов всеукраинской акции «День СЕКС-оздоровления нации» и создание «Партии Развития Личности – Союз Эволюционно Конструктивных Сил» (в дальнейшем – ПРО-СЕКС).

21-15 - брифинг наблюдателей, политологов.

В 21.45 участники ток-шоу в УНИАН перейдут в “Украинский дом”, где присоединяются к зрителям ток-шоу, организованного телеканалами “УТ-1” и “Эра”. В это время репортеры УНИАН будут передавать на основную ленту агентства и на сайт unian.net он-лайновые новости о ходе ток-шоу в “Украинском доме”. Эти новости будут фиксироваться в архивах и базе данных УНИАН.

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСС-ЦЕНТРА В УКРАИНСКОМ ДОМЕ “НОЧЬ ВЫБОРА – 2006 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ”

УНИАН будет вести из “Украинского дома” параллельную прямую видео-трансляцию в Интернет http://www.unian.net/ukr/parliamentary_night/

аудио:mms://media.wnet.ua:1755/unian_online.asf

видео: http://media.wnet.ua:8000/unian_online.mp3.

21-00 - начало работы пресс-центра

22-02 - 22-30 - пресс-конференция национального экзит-пола. В пресс-конференции примут участие: Илько Кучерив, Ирина Бекешкина, Владимир Паниотто, Андрей Быченко – участники будут определяться социологическим консорциумом

22-30 –23-00 - пресс-конференция аналитических групп Общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Ростислав Левицкий, Сергей Панцир, Денис Полтавец, Ольга Коловицкова, Людмила Галицина, Роман Куйбида

23-00 - 23-10 - брифинг Общественного Совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года . В работе примут участие - Виталий Бойко, Александр Ельяшкевич

23-10- 23-34 - пресс-конференция Евгения Кушнарева

23-35-24-00 брифинг Общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Игорь Когут, Роман Кобец, Евгений Быстрицкий

00-00- 00-13 брифинг от Общественного совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года. В работе примут участие: Юлия Тищенко, Инна Пидлуская

00-13 – 00-30 пресс-конференция Юрия Еханурова (уточняется)

00-39 – 00-50 - брифинг Комитета избирателей Украины. В работе примут участие: Игорь Попов, Александр Черненко

00-50 – 01-10 - брифинг о региональной кампании Общественной кампании “Осознанный выбор 2006”. В работе примут участие: Сергей Квит, Андрей Когут

01-10 - 01-30 - пресс-конференция Александра Турчинова (уточняется)

01-30 - 02-00 пресс-конференция Национального экзит-пола. Окончательные данные

02-00 – 03-00 экспертный круглый стол Общественной кампании “Осознанный выбор - 2006” В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. В работе примут участие: Игорь Когут, Александр Чекмышев, Валерий Иванов, Наталия Лигачева-Чернолуцкая, Сергей Квит, Андрей Когут, Юлия Тищенко, Александр Ельяшкевич, Алексей Тарасов, Владимир Яворский и представители Экспертных Групп

С 03-00 до 06-00 - организаторы ток-шоу в “Украинском доме” Национальная телекомпания Украины и телеканал “Эра” планируют объявить перерыв.

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 МАРТА 2006

06-10 – 06-40 - пресс-конференция МАРКА СИВЦА члена объединенной делегации наблюдателей от ОБСЕ, Совета Европы, Европарламента и НАТО

06-40 – 07-00 - брифинг социологов на тему: “Мотивация избирателей”. В работе примет участие Ирина Бекешкина

07-00 – 07-20 - брифинг Общественного Совета при Президенте Украины по вопросам обеспечения реализации избирательных прав граждан Украины во время проведения выборов 2006 года .В работе примет участие Александр Ельяшкевич

07-20 – 07-40 - пресс-конференция политика от Социалистической партии Украины

07-40 – 08-00 - перспективы общественной мониторинговой деятельности в рамках общественной кампании “Осознанный выбор 2006” . В работе примут участие: Игорь Бураковский, Игорь Когут, Роман Кобець

08-10 – 08-30- пресс-конференция Владимира Литвина (уточняется)

08-40 – 09-20- пресс-конференция Олега Рыбачука

С 06.00 до 09.00 ток-шоу в “Украинском доме” будет продолжено. В это время УНИАН также будет транслировать ток-шоу в Интернет и будет передавать на основную ленту агентства и на сайт unian.net он-лайновые новости из “Украинского дома”.

УНИАН будет вести из “Украинского дома” параллельную прямую видео-трансляцию в Интернет http://www.unian.net/ukr/parliamentary_night/

аудио:mms://media.wnet.ua:1755/unian_online.asf

видео: http://media.wnet.ua:8000/unian_online.mp3.

В 10.45 участники ток-шоу из Украинского дома перейдут в конференц-зал УНИАН. Там с 10.45 до 17.00 будут выступать и будут отвечать на вопросы журналистов представители политических партий и общественных организаций, наблюдатели, политологи. Эта часть «Парламентских суток-2006» также будет транслироваться в Интернет.

В 11.00 в ток-шоу в УНИАН примут участие представители Комитета избирателей Украины.

В 12.00 в конференц-зале УНИАН - представители Канадской миссии наблюдения за выборами.

В 13.00 состоится пресс-конференция на тему: «Заявление официальной делегации международных наблюдателей от Международного Республиканского Института США за выборами в Верховную Раду Украины и местные органы власти». В работе примут участие - вице-президент МРИ Джордж ФОРИОЛ, член Палаты представителей Парламента Великобритании Майкл ТРЕНД, Федеральный судья США Богдан ФУТЕЙ, директор Департамента стран СНГ Международного Республиканского Института Стивен НИКС, директор МРИ в Украине Крис ХОЛЗЕН.

В 14.00 состоится пресс-конференция политологов Вадима КАРАСЁВА, Владимира ПОЛОХАЛА, Сергея ТАРАНА, Андрея ЕРМОЛАЕВА, Владимира ФЕСЕНКО, Виталия БАЛЛЫ, Алексея ГОЛУБОЦКОГО.

В 16.00 - пресс-конференция на тему: «Предварительный отчет ENEMO по выборам народных депутатов Украины и рекомендации по результатам наблюдения». В работе примут участие – генеральный секретарь ENEMO Петер НОВОТНЫЙ, исполнительный директор «Голос» (партнер ENEMO – РФ) Лилия ШИБАНОВА, представитель CESID (Сербия) Радивон ГРУИЧ.

Координатор проекта - Елена МАРТЫНЕНКО. Телефоны: (044) 279-35-23, 279-33-53, 8 (050) 352-71-87, E-mail: emart@unian.net

УНИАН будет вести из «Украинского дома» параллельную прямую видео-трансляцию в Интернет http://www.unian.net/ukr/parliamentary_night/

аудио:mms://media.wnet.ua:1755/unian_online.asf

видео: http://media.wnet.ua:8000/unian_online.mp3

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