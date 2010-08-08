В Крыму на месяц приходится 11 преступлений в сфере земельных отношений

За 7 месяцев 2010 года в Крыму правоохранители выявили 77 преступлений в сфере земельных отношений, что на 36 преступлений больше, чем за аналогичный период 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК.

С начала года в Крыму сотрудники милиции совместно с сотрудниками прокуратуры провели 196 проверок субъектов земельных отношений, по которым возбуждено 51 уголовное дело (на 7 больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Среди выявленных преступлений 50 - в сфере служебной деятельности, 6 из которых по взяточничеству, и 20 преступлений против собственности. Из выявленных 19 преступлений с ущербом свыше 100 тыс. грн. и 5 - свыше 1 млн. грн. Общая сумма причиненного ущерба по возбужденным уголовным делам составляет 26 млн. 675 тыс. 222 грн. Реальное возмещение ущерба по делам, направленным в суд, - 25 млн. 854 тыс. грн.

По возбужденным уголовным делам установлено, что в незаконном пользовании находится 2850,58 га земли, из которых 2096,37 га - сельскохозяйственного назначения, 17,05 га - оздоровительного рекреационного, природоохранного и историко-культурного назначения и 391,16 га - самовольно занятые земли.