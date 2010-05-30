Здоровье матери Леха Качиньского ухудшилось после трагической вести

Состояние здоровья 83-летней Ядвиги Качиньской - матери погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского - ухудшилось после того, как ей сообщили о смерти сына, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на ее лечащего врача.

Мать погибшего президента Польши Я.Качиньская страдает серьезным сердечно-легочным заболеванием и с марта с.г. находится на лечении в отделении кардиологии военного госпиталя в Варшаве.

Сразу по аварии врачи рекомендовали родственникам не сообщать женщине о гибели сына в течение некоторого времени. Брат-близнец погибшего Ярослав после консультаций с семьей и врачами придумал для матери историю о длительной морской поездке президента, чтобы объяснять его отсутствие. Но на прошлой неделе состояние Я.Качиньской улучшилось, и медики разрешили донести до пациентки правду.