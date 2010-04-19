Януковичу завтра расскажут, что крымские татары - не нахлебники

Лидер Междлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ рассчитывает на встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ обсудить вопросы недофинансирования программы обустройства репатриантов, представительства крымских татар в органах власти и силовых структурах Крыма, необходимости принятия Верховной Радой закона о восстановлении прав депортированных.

Как передает корреспондент УНИАН, он этом он заявил на совещании у Постоянного представителя Президента в АРК Сергея КУНИЦЫНА с членами Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте Украины.

«Нам надо четко знать, будет участвовать государство в вопросе обустройства соотечественников (крымских татар), которые после полувековой ссылки возвращаются на свою Родину, или нет. Мы не нахлебники, мы ничего не выпрашиваем! Мы говорим: нам нужно дать то, что нам положено по праву», - заявил М.ДЖЕМИЛЕВ.

По словам лидера Меджлиса, за последние пять лет недофинасирование программы расселения и обустройства депортированных на период 2005-2010 годов составило 103 млн. грн.

М.ДЖЕМИЛЕВ выразил сомнение, что в этом году будут выделены 124 млн. грн., предусмотренные программой на 2010 год.

«Несколько дней назад у меня была встреча с вице-премьером СЕМИНОЖЕНКО. Насколько я понял из его слов, в проекте на 2010 год предусматривается 50 млн. грн., да и то не из бюджета, а из стабилизационного фонда. То есть, захотят - дадут, не захотят - не дадут», - сказал лидер Меджлиса.

Как заявил М.ДЖЕМИЛЕВ, Украина взяла на себя обязательство выделять деньги на обустройство ранее депортированных граждан, и если страна не делает этого, то крымские татары могут потребовать вернуть им отобранные во время депортации 1944 года имущество и дома.

«Государство Украина в силу известных причин не может возвратить наши дома, наше конфискованное имущество, но у государства есть позиция, оно говорит: я буду решать ваши проблемы, ежегодно закладывая в свой бюджет определенные средства. Если государство говорит: нет, я не буду решать проблемы, я не буду выделять деньги, то встает вопрос возвращения того, что было незаконно изъято у нашего народа. К чему это приведет? Я думаю, об этом должна подумать государственная структура власти. Если бы, скажем, нам вернули 89 тысяч домов и квартир, изъятых при депортации, никакой жилищной проблемы не было бы. Если бы нам вернули четыреста с лишним школ, которые были до депортации, никаких новых школ не надо было бы строить», - заявил М.ДЖЕМИЛЕВ.

По данным С.КУНИЦЫНА, встреча В.ЯНУКОВИЧА с М.ДЖЕМИЛЕВЫМ пройдет, предположительно, до 18 мая - Дня памяти жертв депортации.

Как сказал С.КУНИЦЫН, глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН «подтвердил, что Президент Украины примет Мустафу ДЖЕМИЛЕВА... Есть подтверждение встречи до 18 мая».

Справка УНИАН. В мае 1944 года тогдашний руководитель СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар. Их обвинили в массовом дезертирстве и сотрудничестве с фашистами. Выселение началось утром 18 мая 1944 года и завершилось к вечеру 20 мая. До 190 тыс. крымских татар депортировали с территории полуострова. Большая часть была выселена в Узбекистан.

В настоящее время население Крыма составляет более 1,9 млн. человек, из них свыше 265 тысяч - крымские татары.

Еще по меньшей мере 100 тысяч крымских татар хотели бы вернуться на полуостров.