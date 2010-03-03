Год ветеранов Великой Отечественной войны объявлен в Винницкой области

В Винницкой области 2010 год объявлен Годом ветеранов Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время очередной сессии Винницкого областного совета.

«Объявить в области 2010 год Годом ветеранов Великой Отечественной войны», - сказано в решении.

Облсовет рекомендовал областной государственной администрации до 31 марта 2010 года разработать и внести на рассмотрение очередной сессии областного совета «Областную программу социального, медицинского и пенсионного обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны на 2010-2015 годы».

Райгосадминистрациям, районным советам, исполкомам городских советов городов областного значения рекомендуется утвердить мероприятия по празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 лет и обеспечить их выполнение.