Украина - один из европейских лидеров по выпуску детского порно
Данные Комиссии по вопросам морали
Глава Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали Василий КОСТИЦКИЙ заявляет, что среди стран Европы Украина является одним из лидеров по производству и размещению в интернете детской порнографии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Симферополе.
«Мне стыдно разговаривать с европейскими коллегами, потому что Украина уже вошла в тройку «передовиков» производства детской порнографической продукции», - отметил В.КОСТИЦКИЙ
«В мире возле интернет-камер и компьютеров сидят 950 тысяч педофилов, которые активно ведут работу в поисках новых партнеров», – прибавил он.
По словам главы нацкомиссии, украинская порнопродукция, по скромным оценкам, приносит около 100 миллионов долларов прибыли ежегодно. «Детская порнография в Европе дает два миллиарда долларов прибыли. Министерство внутренних дел скромно оценивает прибыль украинских производителей детского порно в 100 миллионов долларов», - сказал В.КОСТИЦКИЙ.