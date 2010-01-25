По факту ранения пограничника возбуждено уголовное дело

Военная прокуратура Одесского гарнизона возбудила уголовное дело по факту членовредительства участкового инспектора отдела пограничной службы «Тимково» Котовского отряда, который сейчас находится на лечении в Кодымской райбольнице Одесской области после тяжелого ранения в ночь на 20 января.

Об этом сегодня сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Андрей БЕЛОБОРОДЧЕНКО.

«Дело возбуждено по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение», - уточнил подполковник А.БЕЛОБОРОДЧЕНКО.

По его словам, огнестрельное ранение сержант получил во внеслужебное время вследствие неосторожного обращения с охотничьим ружьем. Ранение левой стороны туловища случилось на охоте, на которую сержант отправился по собственной инициативе, поэтому к военной службе инцидент не имеет никакого отношения, добавил А.БЕЛОБОРОДЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления военных прокуратур Генеральной прокуратуры Юрия ВИЙТЕВА, «инцидент произошел ночью с 19 на 20 января. Трое мужчин выехали на автомобиле на ночную охоту. Военнослужащий, сидевший справа от водителя, подготавливал ружье к отстрелу дичи - зарядил его и положил между сиденьями дулом в сторону заднего сиденья».

В какой-то момент, по словам начальника управления, один из мужчин случайно нажал на спусковой курок, в результате чего произошел выстрел. Пограничник, сидевший на заднем сидении, получил тяжелое ранение. Пострадавший доставлен в больницу и прооперирован.