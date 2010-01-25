По факту ранения пограничника возбуждено уголовное дело
"Трое мужчин выехали на ночную охоту..."
Военная прокуратура Одесского гарнизона возбудила уголовное дело по факту членовредительства участкового инспектора отдела пограничной службы «Тимково» Котовского отряда, который сейчас находится на лечении в Кодымской райбольнице Одесской области после тяжелого ранения в ночь на 20 января.
Об этом сегодня сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Андрей БЕЛОБОРОДЧЕНКО.
«Дело возбуждено по ст. 128 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение», - уточнил подполковник А.БЕЛОБОРОДЧЕНКО.
По его словам, огнестрельное ранение сержант получил во внеслужебное время вследствие неосторожного обращения с охотничьим ружьем. Ранение левой стороны туловища случилось на охоте, на которую сержант отправился по собственной инициативе, поэтому к военной службе инцидент не имеет никакого отношения, добавил А.БЕЛОБОРОДЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН со ссылкой на начальника Главного управления военных прокуратур Генеральной прокуратуры Юрия ВИЙТЕВА, «инцидент произошел ночью с 19 на 20 января. Трое мужчин выехали на автомобиле на ночную охоту. Военнослужащий, сидевший справа от водителя, подготавливал ружье к отстрелу дичи - зарядил его и положил между сиденьями дулом в сторону заднего сиденья».
В какой-то момент, по словам начальника управления, один из мужчин случайно нажал на спусковой курок, в результате чего произошел выстрел. Пограничник, сидевший на заднем сидении, получил тяжелое ранение. Пострадавший доставлен в больницу и прооперирован.