Ученые просят Верховный Суд защитить базу пахотных земель Академии

Ученые просят председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО защитить Национальный научный центр - единственную базу пахотных земель Национальной академии наук Украины.

Об этом идет речь в открытом письме к председателю ВСУ, текст которого передал УНИАН заместитель академика-секретаря Отделения общей биологии, член-корреспондент НАН Украины Виктор ШВАРТАУ.

В частности, в обращении научных работников отмечается, что “Национальный опытный центр, признанный национальным достоянием, может быть уничтожен 26 января 2010 года в 11.00 решением Верховного Суда Украины”.

“На этих землях куется боеспособность страны в стенах опытных заводов трижды Героя Советского союза и Украины Бориса ПАТОНА. На этих землях Герой Украины академик Владимир МОРГУН создает и внедряет в производство новые сорта озимой пшеницы, основной продовольственной культуры Украины. Это хлебный достаток нашего общества! Разработки выдающихся ученых дважды признаны национальным достоянием! И пренебрегать этим, означает доводить страну до бедности”, - говорится в обращении.

По информации научных работников, с 2007 года длится судебный спор относительно пользования земельным участком между Глеваховским поселковым советом и ГП «Опытное сельскохозяйственное производство Института физиологии растений и генетики НАН Украины» в пгт Глеваха Киевской области.

В частности, Глеваховский поселковый совет обратился в суд с иском к НАНУ о прекращении права пользования земельным участком 971,21 га, расположенным на территории поселкового совета. Основанием для обращения в суд стали составленные Управлением по контролю над использованием земель в Киеве и Киевской области акты проверки соблюдения требований земельного законодательства от 17.09.07 г., 17.10.07 г. относительно нецелевого использования земель ГП «ОСП ИФРГ НАН Украины».

При этом авторы открытого письма отмечают, что руководство Глеваховского поселкового совета само организовало незаконную свалку на указанных землях, “о чем есть документы от МВД и райгосадминистрации”, в организации которой потом в судах обвиняли НАН Украины.

По информации научных работников, 30-31 декабря 2008 г. Хозяйственный суд Киевской области требования Глеваховского поселкового совета удовлетворил полностью и решил изъять у ГП «ОСГП ИФРГ НАН Украины» земельный участок площадью 387,19 га.

Как отмечают авторы письма, при этом суд не учел, что государственные земли НАН Украины не могут передаваться в коммунальную собственность; особо ценные земли НАН Украины не могут быть изъяты для несельскохозяйственных потребностей без соответствующего на то постановления Кабинета министров Украины; изъятие земельного участка возможно лишь по письменному согласию землепользователя, сельские советы могут изымать лишь земельные участки коммунальной собственности, а не государственной.

Не согласившись с решением Хозяйственного суда Киевской области, НАН Украины и ГП «ОСП ИФРГ НАН Украины» обратились в апелляционный суд с соответствующими жалобами.

Однако 30 апреля 2009 г. Киевский апелляционный межобластной хозяйственный суд решение Хозяйственного суда Киевской области оставил без изменений.

12 мая 2009 года НАН Украины обратилась в Высший хозяйственный суд Украины с кассационной жалобой, и 27 мая 2009 г. ВХСУ удовлетворил кассационную жалобу НАНУ и отменил решение Хозяйственного суда Киевской области от 30-31.12.2008 г. и постановление Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда от 30.04.2009 г. ВХСУ также принял новое решение, которым отказал Глеваховскому поселковому совету в удовлетворении иску к НАН Украины.

Глеваховский поселковый совет обжаловал постановление ВХСУ в Верховном Суде Украины, и ВСУ 18 августа 2009 г. удовлетворил кассационную жалобу поселкового совета и отменил постановление Высшего хозяйственного суда Украины.

После этого начался новый виток судебных споров с привлечением третьих сторон, и вот в конце 2009 года Верховный Суд Украины для решения вопроса относительно кассационной жалобы Глеваховского поселкового совета вытребовал из Хозяйственного суда Киевской области все материалы дел относительно земель Национальной академии наук Украины.

Рассмотрение этого дела ВСУ назначил на 26 января 2010 года.

Авторы обращения удивляются, почему “вместо мощной поддержки и защиты выдающихся ученых, их научных разработок, государственные мужи разворовывают пахотные земли опытного центра. Решение Верховного суда от 18 августа 2009 года, по которому государственные пахотные земли, национальное достояние нашей страны передаются в коммунальную собственность, напомнило демагогией и ложью шабаш 1948 года... И опять „дело о Земле” уже в Верховном суде. И опять удивительно срочное принятие „дела” к рассмотрению – на 26 января 2010 года. Возникает вопрос: что этому суду и многим другим (Васильковскому межрайонному, Хозяйственному суду Киевской области), которые приняли невероятные, с точки зрения здравого смысла и Закона Украины, решения необходимо выяснять? Вполне понятно, что нельзя красть государственные пахотные земли, земли научного центра мирового уровня! Или в нашей стране за деньги можно все?”.

Авторы обращения, под которым стоят 1535 подписей – трудовых коллективов, обществ, выдающихся ученых, академиков, членов-корреспондентов, докторов наук, научных сотрудников, Героев Украины, производственников, механизаторов, фермеров из 74 учреждений, - обращаются к В.ОНОПЕНКО “с последней надеждой на поддержку”. Они просят председателя ВСУ “способствовать в решении Верховным судом Украины данного вопроса согласно действующему законодательству Украины и в пользу Государства, и защитить пахотные земли Национальной академии наук”.