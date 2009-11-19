У местных госадминистраций закончились деньги - наступает паралич?

Глава Ровенской облгосадминистрации Виктор Матчук и руководители всех районов области обратились к Премьер-министру Украины Юлии Тимошенко с просьбой срочно вмешаться в ситуацию с катастрофическим недофинансированием местных государственных администраций.

«В начале года мы информировали Вас, что для обеспечения функций исполнительной власти в области в Государственном бюджете на 2009 год утверждены расходы, составляющие лишь одну десятую часть необходимого объема. Состояние дел не изменилось. Однако даже такие мизерные расходы не финансируются в полном объеме. В частности, за сентябрь не получено из государственного бюджета на хозяйственное обеспечение 153,6 тыс. грн., за октябрь – 279, 9 тыс. грн., за ноябрь – 230, 7 тыс. грн. Это приводит к полному параличу в осуществлении основных полномочий местных государственных администраций», - говорят авторы обращения.

Чиновники бьют тревогу – в регионе прекращены командировки государственных служащих. Не финансируются транспортные услуги, в которые заложена заработная плата водителей. Из-за задолженности по услугам связи органы исполнительной власти предупреждены о последующем отключении от телекоммуникационной сети, в аппарате облгосадминистрации останавливается отправка корреспонденции.

«В сметах районных администраций нет расходов на обустройство сигнализации, приобретение бумаги, на печать и изготовление списков избирателей для проведения голосования на очередных выборах Президента Украины», - отмечают главы государственный администраций.

Кроме того, по их словам, практически отсутствуют средства для проведения самых необходимых расходов – арендной платы, обслуживания компьютерной и копировальной техники, приобретения канцелярских и хозяйственных принадлежностей, бензина, ремонта техники, защиты информации. Как следствие – предприятие, предоставляющие услуги, прекращают их и применяют штрафные санкции к органам власти за несвоевременность расчетов.

«Учитывая, что на наши неоднократные обращения по этому поводу мы получаем формальные отписки, просим Вас, уважаемая Юлия Владимировна, срочно вмешаться.

В ином случае мы вынуждены будем заявить о временном прекращении осуществления полномочий местных государственных администраций», - предостерегают головы госадминистраций.