Пинзеник: экономика упадет больше, чем по самым пессимистичным прогнозам

Спад экономики Украины в 2009 году составит 15-16%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК сегодня во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине.

«По показателям года мы выйдем на 15-16% спада. Это значительно больше, чем самые пессимистичные прогнозы», – сказал он.

По словам экс-министра финансов, государственный долг страны в текущем году может превысить 33% внутреннего валового продукта (ВВП), а дефицит госбюджета в 2010 году он прогнозирует на уровне 15% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины в предложенном Верховной Раде проекте Госбюджета на 2010 год установил дефицит бюджета в размере 46,7 млрд. грн., что составляет 3,97% ВВП.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины за январь-август 2009 года сведен с дефицитом 14,6 млрд. грн. За указанный период доходы составили 135,348 млрд. грн. (в т.ч. общего фонда – 98,563 млрд. грн.), кассовые расходы – 149,940 млрд. грн. (в т.ч. общего фонда – 116,093 млрд. грн.).

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 239,215 млрд. грн. (в т.ч. общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 267,677 млрд. грн. (в т.ч. общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено Законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в т.ч. общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.