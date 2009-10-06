Филарет встретился с делегацией Константинопольского Патриархата

В помещении Киевской патриархии состоялась встреча главы Украинской православной церкви Киевского патриархата, Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА с делегацией Константинопольского Патриархата, которая 3-5 октября находилась в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Киевской патриархии, участники встречи обсудили состояние дел в церковной жизни Украины, выразили свои мнения относительно проблемы церковного разделения и путей его преодоления.

По информации пресс-центра, во встрече приняли участие митрополит Галльский ЭММАНУИЛ, генеральный секретарь Священного Синода Вселенского Патриархата архимандрит Элпидофор (ЛАМБРИНИАДИС) и священник Василий ПАПАФАНАСИУ. На встрече также присутствовали управляющий делами Киевской патриархии архимандрит ЕПИФАНИЙ, заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ и народный депутат Украины, председатель общественной организации "За Поместную Украину!" Петр ЮЩЕНКО.