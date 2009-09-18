Ющенко послал Тимошенко телеграмму: срочно нужны деньги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращает внимание премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО на неотложную необходимость в решении вопроса финансирования аварийно-восстановительных работ на автодорожном проезде по дамбе Днепровской ГЭС в Запорожье и продолжения строительства мостовых переходов через Днепр.

Как сообщает Главная служба информационной политики Секретариата главы государства, об этом говорится в телеграмме Президента на имя главы правительства.

«Я крайне обеспокоен критическим состоянием автодорожного перехода на дамбе ДнепроГЭСа и строительства автомобильного перехода через р. Днепр в г. Запорожье», – говорится в телеграмме.

Глава государства отмечает, что продолжительная интенсивная эксплуатация автодорожного переезда на сооружениях дамбы ДнепроГЭСа без текущих ремонтов привела к ухудшению сообщения между левобережной и правобережной частями города – в настоящее время техническое состояние автомагистрали на дамбе признано непригодным для нормальной эксплуатации.

Президент заметил, что предусмотренного в 2009 году правительством финансирования в размере 7,7 млн. грн. на первоочередные аварийно-восстановительные работы на автодорожном переезде дамбы ДнепроГЭСа, из которых получено только 4 млн. грн., очевидно недостаточно.

Глава государства также отмечает, что большое значение для Запорожья имеет строительство автомагистрали через Днепр. Вместо этого определенная госбюджетом-2009 сумма в 100 млн. грн. дает возможность только частично обеспечить продолжение работ по строительству новых мостов.

«Настаиваю на выделении предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2009 год по меньшей мере 2 млн. грн. в завершение аварийно-восстановительных работ на автодорожном проезде по дамбе Днепровской ГЭС Запорожья и дополнительные 100 млн. грн. на продолжение строительства мостовых переходов через р. Днепр», – говорится в телеграмме Президента.

Также глава государства считает необходимым кардинально пересмотреть объемы финансирования указанных работ на следующий 2010 год.

Президент ожидает информации о принятых мерах в 10-дневной срок.

Справка УНИАН. Дамба ДнепроГЭС построена в 1932 году. В годы Великой Отечественной войны 14 быков ДнепроГЭС были уничтожены полностью, 18 - частично. Восстановлена дамба в 1947 году. Автодорожный проезд через дамбу ДнепроГЭС реконструирован в 1978 году. Тогда же проезжая часть была расширена, и ее часть нависает над водой. Сейчас она состоит из 4 полос, по две в каждом направлении движения.

На сегодня, проезжая часть дамбы ДнепроГЭСа - один из двух мостовых переходов через Днепр на территории Запорожья. Второй - мосты Преображенского, один из которых соединяет левобережную часть города с островом Хортица, а второй остров Хортицу с правобережной частью Запорожья, "переобремененные" автотранспортом так, что на протяжении последних лет ежедневно десятки тысяч запорожцев вынуждены, добираясь с работы и на работу, стоять в заторах из-за несоответствия построенных еще в 1960-х годах мостов необходимым в настоящее время пропускным способностям.