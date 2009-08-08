Гражданство Украины получил еще 251 человек

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о принятии в гражданство Украины 251 человека.

Как сообщает Служба по вопросам гражданства Секретариата Президента Украины, из них – 14 несовершеннолетних. В гражданство приняты представители 33 национальностей, самые многочисленные из которых - русские (30%), армяне (16%), грузины (9%), молдаване (7%) и азербайджанцы (6%).

На протяжении текущего года, согласно указам Президента, приняты в гражданство Украины 2 272 человека.

В целом в первом полугодии в этом году гражданство Украины приобрели 20 952 человека. Прекращено гражданство Украины 3 239 человек.