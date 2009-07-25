Президент подписал закон о научных парках

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон “О научных парках”.

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Верховная Рада приняла закон “О научных парках”.

Данный закон регулирует правовые, экономические, организационные отношения, связанные с созданием и функционированием научных парков, и направлен на интенсификацию процессов разработки, внедрения, производства инновационных продуктов и инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Законом определены принципы создания и деятельности научного парка.

В рамках деятельности научного парка не допускается осуществление таких видов деятельности как торгово-посредническая деятельность, предоставление услуг бытового назначения, производство и переделка подакцизных товаров и других, не отвечающих цели научного парка.