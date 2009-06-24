Конституционный Суд запретил Кабмину уменьшать ввозную пошлину

Своим решением от 23 июня 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет министров может принимать решения о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня обнародовал Конституционный Суд.

В частности, он признал несоответствующими Конституции подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 3 «Заключительных положений» Закона «О таможенном тарифе Украины» (№ 2371-III от 5 апреля 2001 г.) в редакции Закона Украины №923-VI от 4 февраля 2009 г., а также абзац 8 части 2 статьи 9 Закона «О внешнеэкономической деятельности» (№959-XII от 16 апреля 1991 г.) в редакции Закона №923-VI от 4 февраля 2009 г. Положения законов «О таможенном тарифе Украины» и «О внешнеэкономической деятельности» признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия решения Конституционным Судом.