Конституционный Суд запретил Кабмину уменьшать ввозную пошлину
Решение обнародовано сегодня
Своим решением от 23 июня 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет министров может принимать решения о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня обнародовал Конституционный Суд.
В частности, он признал несоответствующими Конституции подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 3 «Заключительных положений» Закона «О таможенном тарифе Украины» (№ 2371-III от 5 апреля 2001 г.) в редакции Закона Украины №923-VI от 4 февраля 2009 г., а также абзац 8 части 2 статьи 9 Закона «О внешнеэкономической деятельности» (№959-XII от 16 апреля 1991 г.) в редакции Закона №923-VI от 4 февраля 2009 г. Положения законов «О таможенном тарифе Украины» и «О внешнеэкономической деятельности» признаны неконституционными и теряют силу со дня принятия решения Конституционным Судом.